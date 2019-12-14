Basketbol: Toplu sonuç
- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ise 5 maçla başladı - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası 5 maçla devam ederken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası 5 karşılaşmayla sona erdi
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ise 5 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta 5 karşılaşmayla devam ederken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta: 77-87
OGM Ormanspor-TOFAŞ: 76-94
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 79-66
Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji: 79-78
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor: 105-76
Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 101-83
İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 66-85
Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 73-58
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik: 81-61
Mamak Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 99-91
1881 Düzce Belediyespor-Konyaspor: 75-73
Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-86
BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 69-84
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Mardin Büyükşehir Başak: 76-90
Emlak Konut-İstanbul Üniversitesi: 64-58
Yalova VİP-Mersin Üniversitesi: 78-69
Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim: 72-73
Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın: 54-77
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