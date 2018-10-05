Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has



Hakemler: Abdullah Koputan, İzel Deniz Pehlivan, Sedef Yarıcı

İstanbul Üniversitesi: Feride Akalan 11, Eylül Minez 15, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 8, Hande Güven 2, Watkins 9, Kardelen Gezgin 5, Hatice Sönmez 5

Canik Belediyespor: Romeo 16, Gülşah Duman 2, Alminaite 23, Deniz Çolakoğlu 6, Candide Öztürk 6, Holmes 18, Deniz Aygül 4, Melisa Can 8

1. Periyot: 11-21

Devre: 24-50

3. Periyot: 44-57





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ikinci gün maçında Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 83-58 yendi.







