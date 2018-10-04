Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has

Hakemler:Abdullah Koputan, Taner İbin, Anıl Veziroğlu

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 7, Mechell 22, Hilal Bayraktar 2, Bahar Yapar 2, Bahar Çağlar 10, Esra Atacan 9, Kübra Siyahdemir 5, Elif Bayram 6, Aleyna Baday 2, Egesu Kurtyemez 5, Nisa Yalçın 6

İstanbul Üniversitesi: Feride Akalan 7, Eylül Minez 8, Gülse Uğur 8, Büşra Turan 6, Hande Güven 4, Ceren Taylan 2, Watkıns 6, Kardelen Gezgin 7, Hatice Sönmez 8

1. Periyo: 24-14

Devre: 44-34

3. Periyot: 64-48





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi'ni 76-56 yendi.