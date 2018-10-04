Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası





Salon: Kadir Has

Hakemler: Halil Erkoç, İzel Deniz Pehlivan, Muhammed Turp

Canik Belediyespor: Romeo 6, Betül Kutlu, Gülşah Duman 6, Alminaite 12, Deniz Çolakoğlu 5, Candide Öztürk, Holmes 19, Deniz Aygül 2, Melisa Can 5

Galatasaray: Eda Şahin 2, Alperi Onar 8, Sinem Ataş 9, İrem Naz Topuz 4, İnci Güçlü 8, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Grigalauskyte 3, Macaulay 18, Sude Yılmaz 2, Jefferson 12



1. Periyot: 22-12

Devre: 30-34

3. Periyot: 46-52





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında Galatasaray, Canik Belediyespor'u 68-55 yendi.