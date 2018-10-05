Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ogün Cılız, Halil Erkoç, Taner İbin

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 4, Amstrong 9, Ezgi Malnacı 3, Aysun Yararbaş , Anderson 24, İvankovic 23, Gizem Sezer , Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral 8

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 6, Mechell 24, Bahar Çağlar 2, Kübra Siyahdemir 16, Elif Bayram 2, Ceren Ciğerci 2, Mircheva 21, Bahar Yapar

1. Periyot: 17-19

Devre: 37-37

3. Periyot: 53-60





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ikinci gün maçında Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı 74-73 yendi.