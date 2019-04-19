Basketbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi





Yarın:

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (Ankara)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

21 Nisan Pazar:

15.15 Banvit-Beşiktaş Sompo Japan (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Sakarya)

Öte yandan, ligde bu hafta oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes-TOFAŞ müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçları nedeniyle ertelendi.





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Bugün:

17.00 Artvin Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 OGM Ormanspor-Semt77 Yalova Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Düzce Belediyespor-Petkimspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Karesispor (Muradiye)

17.00 Edirnespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Mimar Sinan)

18.00 Bursaspor-Ankara DSİ (Bursa Atatürk)

21 Nisan Pazar:

17.00 Konyaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.30 Bandırma Kırmızı-Finalspor (Banvit Kara Ali Acar)

Diğer yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde heyecan, play-off çeyrek final maçlarıyla sürüyor.