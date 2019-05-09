Basketbol Gençler Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı Basketbol Gençler Ligi'nde Dörtlü Final heyacanı yarın başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde saat 18.00'de Banvit ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçı ise saat 20.30'da Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

İlk günün kazanan takımları, 11 Mayıs Cumartesi günü final maçında karşı karşıya gelecek. Yarı finalde yenilen ekipler ise üçüncülük karşılaşması için sahaya çıkacak.





- Türkoğlu: "İnşallah güzel Dörtlü Final geçiririz"





Dörtlü Final öncesinde Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, çok emek verdikleri ligin Dörtlü Final heyecanını yaşayacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un gençlerimize armağan edilmesinin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Basketbol Gençler Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlarımızın altyapılara gerekli yatırımları yapmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Basketbol Gençler Ligi'ni çok önemsediklerini vurgulayan Türkoğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Ligi, genç oyuncularımızın Süper Lig'e çıkmadan önce basketbol, organizasyon, sert mücadele açısından tecrübe edinecekleri bir organizasyon olarak düşünüyoruz. Kulüplerimizin ve oyuncularımızın da memnun olduğunu duyuyoruz. İnşallah güzel Dörtlü Final geçiririz ve hak eden kupayı kazanır."

Gurur duyacakları bir organizasyonun ortaya çıktığını kaydeden Türkoğlu, "Masrafların tamamen bizden karşılandığı bir organizasyon var. Tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu'na davet ediyorum, bu gençler bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin yarı finalinde karşılaşacak Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun altyapı takımlarının Gençler Ligi'nde de karşı karşıya geleceğinin hatırlatılması üzerine Türkoğlu, şunları söyledi:

"İki kulübümüzü de canı gönülden kutlamak istiyoruz. Yönetim olarak kulüplerimizin yanında olan, onları her zaman destekleyen federasyon olduk. Başarı elde etmiş olmaları bizi mutlu etti. İki kulübe de başarılar diliyorum. Sanıyorum ilk defa iki Türk takımı yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bundan dolayı hem mutluyuz hem üzüntülüyüz. Gönül isterdi ki iki Türk takımımız finalde olsun. Ama bir takımımızın da şampiyon olarak Türkiye'ye dönmesini de çok istiyoruz. İnşallah bir Türk takımımız ülkemizi gururlandıracak şekilde ülkeye döner ve hepimiz bunu yaşarız."

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ise genç basketbolcuların A takım seviyesindeki deneyimlerin tamamını yaşamaları için bir organizasyon oluşturduklarına dikkati çekerek, "Dörtlü Final'de kıyasıya mücadele olacak. Pete Williams ve Larry Richard gibi Türkiye'de oynamış isimleri de davet ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncuların A takım seviyesinde kenarda oturacağına oynayabilecekleri kulüplere gitmeleri tavsiyesinde bulunan Onan, "Türkiye Basketbol Ligi veya Süper Lig'de başka takımda oynamaya devam edebilirler. Bu oyuncuların 21 yaşına kadar kesintisiz oynamaya devam etmesi lazım." diye konuştu.





- Antrenör ve oyuncuların görüşü





Dörtlü Final'de mücadele edecek dört takımın antrenör ve oyuncuları da şampiyonluk için iddialı olduklarını söyledi.

Anadolu Efes Antrenörü Murat Mermi, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile eşleştiklerini ve iyi bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyledi.

Lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Nadir Keloğlu ise üst üste ikinci kez şampiyonluk istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Serhan Aydanarığ, organize edilen lig sayesinde genç oyuncuların gözle görülür gelişme gösterdiğini vurgulayarak, "Dört takım da iyi mücadele etti. İnşallah Dörtlü Final'de de iyi mücadele edip oyuncuları bir adım daha ileri götürecek çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Efe Ergi Tırpancı da genç oyuncular için çok önemli bir organizasyonda yer aldıklarını anlatarak, "Kendimizi göstermek açısından iyi mücadele edeceğiz ve kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Banvit Antrenörü Engin Kömeç, sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini ve şampiyon olmak istediklerini vurgularken, takımın oyuncusu Eray Akyüz ise yoğun sezonun karşılığını şampiyonlukla almak istediklerini söyledi.

Pınar Karşıyaka Antrenörü Evren Karademir, camia olarak Dörtlü Final'de yer almanın önemli olduğunu belirtirken, İzmir temsilcisinin oyuncusu İnanç Mert Otamış ise şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

- Ligin en iyileri ödüllerini aldı





Basketbol Gençler Ligi'nde 2018-2019 sezonun ilk beşinde yer alan Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Mustafa Kurtuldum (Anadolu Efes), Efe Ergi Tırpancı (Fenerbahçe Beko), Cem Sun (Beşiktaş Sompo Japan) ve Banvitli Alperen Şengün'e ödüllerini Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri verdi.



Ligde sayı ve top çalma kralı Türk Telekom oyuncusu Burak Gözeneli, ribauntta ilk sırada yer alan Banvit basketbolcusu Alperen Şengül, asist lideri Anadolu Efesli Ömer Can İlyasoğlu ve blok kralı Banvit'ten Sadık Kabaca ise ödüllerini Ömer Onan'ın elinden aldı.













