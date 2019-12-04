Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi





Salon: Ankara



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Türk Telekom: Muhammed Baygül 6, Campbell 9, Johnson 8, Wiltjer 16, Fall 21, Hunter 13, Metin Türen, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Polat Kaya, Enes Taşkıran

SIG Strasbourg: Grant 14, Inglis 6, Reynolds 6, York 13, Scrubb 14, Trice 5, Traore 15, Nzeulie 5, Serron 3, Dallo 2

1. Periyot: 15-24



Devre: 38-42



3. Periyot: 62-65





ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında sahasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 83-75 yenildi.

Türk Telekom, bu sonuçla grupta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 7. dakikası 15-15'lik eşitlikle geçildi. Daha sonra savunma ve hücumda iyi bir görüntü sergileyerek 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

SIG Strasbourg, ikinci periyodun başında farkı çift haneye çıkardı: 15-26. Çeyreğin son bölümünde üst üste sayılar bulan Türk Telekom, farkı 4 sayıya indirirken, SIG Strasbourg soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyodu 65-62 geride kapatan Türk Telekom, 32. dakikada Fall'un basketiyle 67-67'lik beraberliği yakaladı. Son 3 dakikaya 76-73 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle girilirken, Türk Telekom kalan bölümde hücumda üretken olamadı. Karşılaşma, 83-75 SIG Strasbourg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın en skorer ismi ise 21 sayıyla Türk Telekom'dan Fall oldu.