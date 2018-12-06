Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi)
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 7, Iagupova 17, Naumenko 12, Ndour 32, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 4, Pelin Bilgiç 5, Meltem Avcı
BOTAŞ: Cuic 14, Olcay Çakır Turgut 4, Krivacevic 9, Loyd 10, Williams 12, Erdenay Topçu, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 12
1. Periyot: 16-22
Devre: 36-38
3. Periyot: 61-49
MERSİN (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 84-63 yendi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Çukurova Basketbol, bu sonuçla 5'te 5 yaptı. BOTAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.