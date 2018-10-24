Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Dragos-Alin Nicolae (Romanya), Vladyslav Isachenko (Ukrayna), Veronika Vavrova (Çekya)
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Emel Ecem Güler 1, Cado 14, Mitchell 17, Walker 13, Burcu Çiğil, Melis Talay 11, Melisa Korkmaz 3, Gonca Karataş
OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 4, Gardner 12, Ruzickova 7, Henry 10, Dila Aşkın 1, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin 10, Miray Şahin 2
1. Periyot: 20-16
Devre: 35-31
3. Periyot: 59-54
MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 75-70 mağlup etti.