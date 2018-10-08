Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası





ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında OGM Ormanspor, yarın Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle karşılaşacak.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 12 Ekim Cuma günü Polonya'nın Gdynia kentinde yapılacak.

OGM Ormanspor, rakibini elemesi durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplara kalacak.





- Avrupa'da ilk heyecan





OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Ahmet İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele edeceklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ön elemeyi geçerek gruplara kalmayı hedeflediklerini dile getiren İpek, "OGM Ormanspor ilk kez Avrupa'ya çıkıyor. Bundan dolayı heyecanlıyız. Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Gruplara kalmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Başantrenörlük görevine eski milli takım çalıştırıcılarından Alper Durur'u getirdiklerini hatırlatan İpek, "Hocamızla Avrupa'da gruplara kalmayı hedefleyen bir takım oluşturduk. Takımımıza inanıyoruz. İyi sonuçlar alacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İpek, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayarak, "İlk 5'e oynayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu, kadromuz da buna yeterli." değerlendirmesinde bulundu.