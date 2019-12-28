Başkentte beraberlik
Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı.
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.
10. dakikada Yukatel Denizlispor'da Barrow'un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow'a kırmızı kart gösterdi.
19. dakikada Sedat Ağçay'ın sağdan ortasında, Faty'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill'in vuruşunda top auta gitti.
45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı
57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.
59. dakikada Scarione'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione'nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
78. dakikada Pazdan'ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 bitti.
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