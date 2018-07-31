Başkan Oğuz sporcularla buluştu

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çatalhöyük Belediyespor Bisiklet takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Çumra Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bisiklet takımının başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.

Türkiye şampiyonluklarının ardından sporcuları Muhammet Selçuk'un Balkan şampiyonu olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Muhammet kardeşimiz 6 ayrı disiplinde birinci olarak Balkan şampiyonu oldu. Hem Türkiye’mizi, hem Konya’mızı hemde Çumra’mızı gururlandırdı. Sonuç olarak her alanda başarıdan başarıya koşan bir takımımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çumra Çatahöyük Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Yıldırım ise desteklerinden dolayı Başkan Oğuz'a teşekkür etti.

