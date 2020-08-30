Başkan Esat Özaltın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Nevşehir Belediyespor kulüp Başkanı Özaltın 30 Ağustos’un, şanlı bir direnişin, vazgeçilmez vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiği önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, aynı zamanda tarihe altın harflerle yazılmış ve Türk milletinin azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği anlamlı bir zafer olduğunu ifade etti. Milletimiz, tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. 30 Ağustos’ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin, milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tanka, tüfeğe karşı göğsünü siper ederek şahadete erişen Demokrasi Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.