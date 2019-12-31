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Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un transferdeki politikasını açıkladı:
- "Kayserispor'a gönül veren taraftarlarımız şunu iyi bilsin ki transfer yapmak için transfer yapmayacağız"- "Kaliteleriyle takımımızı başarıya taşıyabilecek, bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz. Kaldı ki şu an itibarıyla boşa harcayacağımız bir lira bile yok"
Spor 31.12.2019, 20:54
KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, transferde titiz davranacaklarını, boşa harcayacakları paralarının olmadığını ifade etti.
Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'un Kayserispor açısından zor bir yıl olduğunu, göreve başladıkları günden itibaren takımı en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti.
Bu çalışmaların neticesinde tecrübeli teknik direktör Robert Prosinecki'yi göreve getirdiklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:
Kayserispor'un bir kurtuluş mücadelesi verdiğini ifade eden Gözbaşı, yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını kaydetti.
Gözbaşı, yeni yılda şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, sponsorluklar oluşturarak takımı yukarıya taşıyacaklarını belirtti.
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