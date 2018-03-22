Başarılı güreşçiden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

SİVAS (AA) - Türkiye Şampiyonu Beden Eğitim Öğretmeni Sebahattin Gözel, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.

Amasya'da 8-11 Mart tarihlerinde yapılan Türkiye İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında 84 kiloda Türkiye 1. olan Sebahattin Gözel, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gözel, çalışmaları hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Gözel, milli takım kampına çağrıldığını, Dünya Şampiyonası müsabakalarına katılacağını söyledi.

Gözel'e başarılar dileyen Yılmaz, "Güreşin kültürümüzde ayrı bir yeri var. Desteklerimizle ilçemizde öğrencilerimize kurs vererek gençlerin yetişmesinde vesile olursun. Gönül ister ki bütün öğrencilerimiz bir spor dalıyla uğraşsın." dedi.

