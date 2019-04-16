Başakşehir'den Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Hilmi Sever