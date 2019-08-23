Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.
Turuncu-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı.
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.