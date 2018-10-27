Başakşehir, 3 puanı tek golle aldı

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

10. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda, top İrfan Can Kahveci'ye çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Bajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisindeki Visca'nın vuruşunda top Diagne'ye çarparak kornere gitti.

28. dakikada Josson'un, konuk ekibin savunmasından dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Da Costa'nın orta sahadan pasında, Clichy topu Bajic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı üzerine gelen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretyle başladı.

60. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Frei'nin ceza sahası içerisine pasına hareketlenen Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.