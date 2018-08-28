Barcelonalı yıldız Borussia Dortmund'da

Alman ekibi, Barcelona'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Barcelonalı yıldız Borussia Dortmund'da
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İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, İspanyol futbolcu Paco Alcacer'i kiraladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen 24 yaşındaki Alcacer'in sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Açıklamada, golcü oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kariyerinde Valencia, Getafe ve Barcelona formalarıyla tüm kulvarlarda 198 maça çıkan İspanyol futbolcu, 62 gol attı.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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