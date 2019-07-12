Barcelona'da yılın transferi gerçekleşti

MADRİD (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu.

Atletico Madrid ile Barcelona kulüplerinin aralarında anlaşamamalarından dolayı 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna ödeyen Griezmann'ın gelecek 5 sezon Barcelona'da oynayacağı açıklandı.

Fransız futbolcunun Atletico Madrid ile ilişkisini kesmesinden birkaç saat sonra resmi açıklama yapan Barcelona Kulübü, Griezmann ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Barcelona, Griezmann için 800 milyon avroluk serbest kalma bedeli açıklarken, bunun, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli olması dikkati çekti.

Griezmann ayrıca futbol tarihinde, Neymar (222 milyon avro), Kylian Mbappe (180 milyon avro), Joao Felix (126 milyon avro) ve Philippe Coutinho'dan (120 milyon avro artı başarıya bağlı 40 milyon prim) sonra en pahalı 5. transfer oldu.

İspanya'nın Real Sociedad Kulübü'nden 2014 yazında 30 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Griezmann, bu zamana kadar kırmızı-beyazlı takımda 257 maçta toplam 133 gol attı. La Liga'da 94 golü bulunan 28 yaşındaki Griezmann, Atletico Madrid ile İspanya Süper Kupası (2014-2015), Avrupa Ligi (2017-2018) ve Avrupa Süper Kupası (2018-2019) kazandı.