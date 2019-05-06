



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe maçını kazanarak Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında sahadan 1 puanla ayrıldıklarını anımsatarak, düşme hattında bulunan diğer takımların aldığı sonuçların aleyhlerine olduğunu belirtti.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını aktaran Keleş, "Artık ligde her maç zor. Puan veya puanlar almaya gideceğiz." diye konuştu.

Düşme hattından uzaklaşmak istediklerini dile getiren Keleş, "Baraj biraz yükseldi, her maç zor artık. Kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Son haftalarda gol yemiyoruz, deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtıp iyi bir şekilde dönüp bir an önce rahatlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana hasta olan Douglas Santos, sakatlığı bulunan Tolgahan Acar, izinli Arouna Kone ve Delvin N'Dinga katılmadı.

Kaleci Ali Şaşal Vural da yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.