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Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Nanterre 92'yi 74-66 yendi.

08 Mart 2018 Perşembe 00:51
Banvit rövanş maçı için avantaj yakaladı
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ANKARA (AA) - Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Nanterre 92'yi 74-66 yendi.

Fransa'nın Nanterre kentindeki Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde kapatan Banvit, soyunma odasına da 43-33 üstünlükle gitti.

Ev sahibi takım, 3. periyottaki etkili savunmasıyla farkı 2 sayıya (52-54) indirdi ancak Banvit, sahadan 74-66 galip ayrıldı ve rövanş maçı için önemli bir avantaj yakaladı.

Banvit'te Vidmar 18, Rautins ve Caloiaro 12'şer sayıyla mücadele etti.

Rövanş karşılaşması, 14 Mart Çarşamba günü Balıkesir'de yapılacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
BanvitBasketbolFIBA Şampiyonlar LigiNanterre 92Spor
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