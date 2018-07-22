Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 18 ülke katıldı.
Ay-yıldızlı ekip, 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 19 madalya elde etti. İki gün süren şampiyonada Türkiye, Romanya (23) ve Yunanistan'ın (22) ardından en çok madalya kazanan ülke oldu.
Balkan Şampiyonası'nda madalya alan milli atletler şunlar:Altın madalya
Çekiç atma: Eşref Apak
400 metre: Batuhan Altıntaş
Yüksek atlama: Alperen Acet
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
4×400 metre: Abdullah Tütünci, Yavuz Can, Ahmet Kasap, Batuhan AtıntaşGümüş madalya
400 metre: Yavuz Can
3 bin metre: Ramazan Özdemir
3 bin metre su engelli: Turgay Bayram
400 metre engelli: Elif Gören
5 bin metre: Emine Hatun Tuna
3 bin metre su engelli: Sümeyye ErolBronz madalya
5 bin metre: Sezgin Ataç
110 metre engelli: Batuhan Buğra Eruygun
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
3 bin metre: Fatma Arık
400 metre engelli: Emel Şanlı
1500 metre: Damla Çelik
5 bin metre: Sümeyye Erol
Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem
Muhabir: Halil İbrahim Avşar