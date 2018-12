Bakan Yardımcısı Yerlikaya, AA'nın

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamza Yerlikaya, bakanlık binasındaki makamında, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi ve haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" fotoğrafını seçen Yerlikaya, yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Yerlikaya'nın spor kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafı oldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin her yıl olduğu gibi bu sene de çok başarılı karelere imza attığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayeye sahip olduğunu ve seçmekte zorlandığını dile getiren Yerlikaya, "Her bir fotoğrafta ayrı bir emek, ayrı bir yaşanmışlık var. AA muhabirleri ve foto muhabirleri, her alanda olduğu gibi sporda da önemli destekler sağlıyor. Hepsinin eline, emeğine sağlık." diye konuştu.