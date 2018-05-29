Bakan Elvan: Gençlerimizin geleceği için her türlü yatırımı yapacağız

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gençlerin geleceği için her türlü yatırımı yapacaklarını, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirtti.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkalığı tarafından yapılan yazılı açıklamasında, 2013 yılındaki Akdeniz Oyunları ile Mersin'in birçok ile nasip olmayacak çok önemli ve modern tesislere kavuştuğunu hatırlattı.

AK Parti hükumetleri döneminde her alanda olduğu gibi gençlik hizmetleri ve spor alanında da önemli eserleri Mersin'e kazandırdıklarını anımsatan Elvan, şöyle devam etti:

"Birçok şehrimize nasip olmayan modern ve spor dev tesisler Mersin'de mevcut. Bununla yetinmiyoruz. Gençlerimizin spor alanlarına erişimini kolaylaştırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Gençlerimizin geleceği için her türlü yatırımı yapacağız. Gençliğe yatırım demek geleceğe yatırım demektir. Çok başarılı gençlerimiz var. İl merkezinde ve ilçelerimizde gençlerimizin spor ve sosyal faaliyetlerini güçlendirecek yatırımları yapmaktan çekinmeyeceğiz."

Bakan Elvan, Silifke, Akdeniz, Tarsus ve Erdemli ilçelerine birer gençlik merkezi kazandıracaklarını, bu 4 proje için arazi tahsis çalışmaları ve proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ayrıca Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçeleri için de toplamda 15 milyon liralık yatırımla gençlik merkezleri inşa etmeyi planladıklarını belirten Elvan, gençlik kamplarından daha fazla gencin yararlanmasını arzu ettiklerini, Kapızlı'da bulunan 6 kampı 40 milyon liralık yatırımla baştan aşağıya yenileceklerini bildirdi.

"Yaylalarda gençlik merkezleri oluşturulacak"

Mersin'e 8 milyon liralık yatırımla Türkiye Olimpiyat Merkezini kazandıracaklarını vurgulayan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin spor sahalarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda özellikle büyük gençlik ve spor yatırımlarına uzak ilçe ve mahallelerde mini halı sahalar, basketbol sahaları ve voleybol sahaları inşa edeceğiz. Kalkınma Bakanlığı Güdümlü SODES Proje Desteklemesi kapsamında 8 milyon liralık bir yatırım planlandı. Yaz aylarında yaylalarda ikamet eden gençlerimiz için 15 yayla merkezine köyler arası sportif turnuvaların düzenlenebileceği, sosyal ve kültürel paylaşımla toplumsal hayata katılımlarının artırılabileceği tesisler inşa ediyoruz. Bunların içinde halı sahalar, basketbol sahaları, voleybol sahaları, ortak kullanım alanları gibi tesisler olacak. Aynı zamanda bu 15 yaylada gençlik merkezleri oluşturularak müzik, güzel sanatlar, sahne sanatları gibi alanlarda kurslar düzenleyeceğiz."

Elvan, Aslanköy, Sunturas, Bekiralanı, Gözne, Büyükeceli, Uzunccaburç, Kuşkan, Gülek ve Sarıkaya'da yapım işlerinin başladığını, Aladağ, Ayvagediği, Kırobası, Fındıkpınarı, Çamlıyayla ve Malaklar'da ise yapım işlerinin başlamak üzere olduğunu belirtti.

İlçelere yapılacak olan spor yatırımlarına değinen Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aydıncık ilçesinde 250 kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası, Anamur'da sentetik futbol sahası, Bozyazı'da 250 kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası; Çamlıyayla’da 250 kişilik spor salonu. Erdemli'de yarı olimpik yüzme havuzu ve sentetik futbol sahası, Silifke'de 1000 kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası, Mezitli'de sentetik futbol sahası, Tarsus'ta yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik futbol sahası, tenis kortu ve Yenice sentetik futbol sahası ile Yenişehir'de sentetik futbol sahası inşa edeceğiz. Bu projeler 2018 yılı planlamamızda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Silifke Stadı'nı yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla baştan aşağı yenilediklerini belirterek, stadı ilçeye yakışır bir tesis haline getirdiklerini kaydetti.

Muhabir: Mustafa Güngör