Bahçeşehir Koleji potada iddialı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Bahçeşehir Koleji'nin sezon öncesi basına tanıtım toplantısı yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş'taki yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısına Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Ömer Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile sporcular katıldı.

Eskişehir Basket'in ligden çekilmesiyle geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde final oynadığı için Süper Lig'e davet edildiklerini anımsatan Ömer Yücel, "Biz bir eğitim kurumuyuz. Türk basketbolunda önümüzdeki sezonlarda ses getirecek bir takım kuracağız. Basketbola fair play alanında örnek bir takım olacağız. Bizim diğer takımlardan farkımız, şehir takımı olmamız değil Türkiye takımı olmamız. Çünkü eğitim kurumumuz Türkiye'nin her yerinde." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir kadrolarının olduğunu dile getiren Yücel, "Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Bu takımın kurulmasında katkısı olan Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Biz bu kulübü önümüzdeki yıllarda, gerçek sahipleri olan öğrencilere emanet edeceğiz. Bu takımı izleyenlerin çok keyif alacağına inanıyorum. 2018-2019 sezonunun takımımıza başarılar getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Yücel, bu sezon iç saha maçlarını Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynayacaklarını belirtti.





- Hüseyin Yücel: "5 bin kişilik bir salon inşa edeceğiz"





Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 2019 yılında faaliyete geçecek 5 bin kişilik bir spor salonu inşa edeceklerini aktardı.

Takımı kurarken tesis yatırımlarına da başladıklarını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Maltepe'de A takımımız ve altyapılarımız için bir salon inşa ettik. Burada antrenmanlarımızı yapacağız. Yatırımlarımız devam edecek. Büyük bir projeye imza atmak üzereyiz. Öğrencilerimizin eğitim görebileceği, antrenman salonlarının olacağı, A takımın da maçlarını oynayacağı 5 bin kişilik bir salon inşa edeceğiz. Bunu da 2019'da basketbol camiasına kazandırmak istiyoruz."

Hüseyin Yücel, "Geçen sezon şans da yüzümüze güldü ve Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandık. Biz bir kolej takımıyız. Rakiplerimize göre farklılıklarımız ve önceliklerimiz mevcut. A takımımızın dışında altyapı takımlarımıza da destek verdik. Geçen yıl 12 ilde tarama yaptık ve yaklaşık 600 gencimizi ücret talep etmeksizin altyapımıza kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulunda da yer alan Hüseyin Yücel, Beşiktaş Sompo Japan ile Bahçeşehir Koleji arasındaki maçlarda hangi takımı tutacağıyla ilgili soruya, "Çok güzel bir hissiyat olacak. Şöyle bir düşüncemiz var; iki takım taraftarlarını bir arada oturtmak istiyoruz. İyi olan kazansın. Gönlüm iki takımdan da yana." diye cevap verdi.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas da takımı bu sezon play-off'lara taşıma sözü verdi.