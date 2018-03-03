Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol birden atan ve Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkaran Gomis, bu alanda kariyer rekoru kırdı.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:55
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
banner230

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta rakip ağları 4 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki rekora ulaştı.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da oynayan Gomis, sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık periyodunda 24 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu yakaladı.

Geride kalan sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde 24 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

Jardel'in 17 yıllık rekorunu kırdı

Bafetimbi Gomis, ligdeki 24 gollük performansıyla Mario Jardel'e ait olan, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

Jardel'in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan haftalarda bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip.

Gol krallığı yarışında iddialı

Galatasaray forması altında 23. haftada Bursaspor'a 3, 24. haftada ise Kardemir Karabükspor'a 4 gol atarak son 2 lig müsabakasında 7 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.

Attığı 24 golle krallık yarışının zirvesinde bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın (18) 6 gol önünde bulunuyor.

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün son 2 gol kralından Milan Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakalamış oldu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisGalatasarayKardemir KarabüksporSporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim