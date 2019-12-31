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Badou Ndiaye'den Trabzonspor formalı paylaşım
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.
Spor 31.12.2019, 20:23
TRABZON (AA) - Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı.
Ndiaye'nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı, 4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.
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