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Badou Ndiaye: Geleceğin çok iyi olacağını düşünüyorum

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, teknik direktör Fatih Terim'in kendileri ile yaptığı konuşmada Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söylediğini belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:13
Badou Ndiaye: Geleceğin çok iyi olacağını düşünüyorum
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray dergisinin ocak sayısında röportajına yer verilen Badou Ndiaye, "Fatih hocayı hepimiz önceden tanıyor ve biliyorduk. Bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi. Açıkçası geleceğin çok iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Orta sahanın merkezindeki her pozisyonda oynayabildiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Eğer numaralar üzerinden belirtirsem 6, 8 veya 10 numaralı pozisyonda oynayabilirim. Sekiz numara olarak da oynamayı seviyorum. Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Ancak burada önemli olan hocamın kararı. Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Tabii rakip takımın kalesine yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim." şeklinde görüşlerini aktardı.

Taraftarların kendisi için yaptığı besteyi çok beğendiğini söyleyen Senegalli futbolcu, "Çok güzel bir şarkı. Yeğenlerim bile evde bu şarkıyı söylüyor. Bu duyguyu saf mutluluk olarak nitelendirebilirim. Tribünler söyledikçe çok büyük keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarla arasındaki bağın çok güçlü olduğunu belirten Ndiaye, Galatasaray'a karşı oynadığı ilk maçla ilgili olarak, "Osmanlıspor'a transfer oldum ve iki gün sonra Galatasaray'a karşı maça çıktım. Hızlı bir öğrenme oldu benim için. Çok hızlı bir şekilde ne kadar büyük bir takım olduğunu daha iyi anladım. Stadı, atmosferi, değerleri, tarihi çok büyük olan bir kulüple karşı karşıyaydık ve şimdi bu muhteşem takımın formasını giyiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul


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