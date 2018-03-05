Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Badminton İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, okul sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.

Çekişmeli geçen grup maçlarının ardından küçük kızlarda Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü birinci, Ay Yıldız Spor Kulübü ikinci, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü üçüncü oldu.

Küçük erkeklerde Yeni Akpınar Spor Kulübü birinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, Ay Yıldız Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Badminton İl Temsilcisi Mustafa Öztabur ve beden eğitimi öğretmenleri verdi.