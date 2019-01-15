Babel, Fulham'a transfer oldu

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'tan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'i renklerine bağladı.

Fulham Kulübü, bonservisiyle transfer edilen 32 yaşındaki Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Babel'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Transfer açıklamasında görüşlerine yer verilen Babel, Fulham'a imza atmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirterek, "Fulham'ın ligde kalacağına inanıyorum. Burada olmamın sebebi de takıma yardım ederek bunu başarmak. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Deportivo gibi takımlarda oynayan Babel, 2017'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 19 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 6 gol attı.

Beşiktaş Kulübü ise yaptığı açıklamayla Babel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Beşiktaş'a veda

Beşiktaş'tan İngiltere temsilcisi Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı maçlar ve şampiyonluk sevinçlerini içeren görüntülere yer veren Babel, "En büyük dileğim, dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile Beşiktaş'taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım. Harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünü takip etmeyi sürdüreceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum. Tekrardan başarılı olacağınıza eminim." yorumunu yaptı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan