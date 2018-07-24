B36 Torshavn-Beşiktaş maçına Ukraynalı hakem

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.

Muhabir: Emrah Oktay