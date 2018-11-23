Azmin zaferi: Robert Kubica

ANKARA (AA) - Polonyalı otomobil yarışçısı Robert Kubica, yaptığı ralli kazası sonucu ölümden döndükten 8 yıl sonra yeniden Formula 1'de start alacak.

Formula 1'e adım attığı 2006'da, daha sonra 5 şampiyonluk kazanacak Lewis Hamilton ve 4 kez şampiyonluğa ulaşacak Sebastian Vettel ile beraber neslinin en yetenekli sürücüleri arasında gösterilen Kubica, azmi sayesinde spor tarihinin akılda kalan hikayelerinden birine konu oldu.

Biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktığı F1 kariyerinin bitme noktasına geldiği 2011'deki kazadan sonra pes etmeyen Polonyalı pilot, Williams-Mercedes takımıyla 2019 Formula 1 sezonu için sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan ve 2005 Formula Renault 3.5 Serisi'ndeki şampiyonluğu sonrası F1 takımlarının dikkatini çeken Kubica, dünden bugüne şunları yaşadı:

F1'deki tek Polonyalı pilot

2006'da BMW Sauber'in test pilotluğuna getirilen Kubica, sezonun 13. mücadelesi Macaristan Grand Prix'sinde, otomobil sporlarının zirvesi kabul edilen F1'de yarışan tek Polonyalı sürücü unvanını aldı.

İlk yarışını 7. sırada bitiren Kubica, otomobilinin izin verilenden daha hafif olduğu saptanınca diskalifiye edildi. Kubica, kariyerinin üçüncü mücadelesi 2006 İtalya Grand Prix'sinde 3. olarak ilk kez podyuma çıktı.

2007'deki kazasıyla korkuttu

2007'de BMW Sauber takımının as kadrosuna giren Kubica'nın Kanada Grand Prix'sinde yaşadığı kaza, motor sporları tarihindeki yerini aldı. Polonyalı sürücü, yarışın 27. turunda izleyenlerin yüreğini ağzına getiren korkunç kazadan hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Koltuğunu, bir yarışlığına o zaman BMW Sauber'in test pilotu olan Sebastian Vettel'e bırakan Kubica, piste döndüğü Fransa Grand Prix'sinde 4. olmayı başardı.

2008'de parladı

Polonyalı pilotun kariyerinin altın yılı, 2008 oldu. Sezonun 3. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde kariyerindeki tek "pole pozisyonu"na ulaşan Kubica, Kanada Grand Prix'sinde ise hem ilk birinciliğini kazandı hem de pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

2008'de pilotlar klasmanını 4. sırada bitiren Kubica, 2009'da Brezilya'daki 2'nciliği dışında kürsüye çıkamadı. Kubica, Renault takımına transfer olduğu 2010'da ise 3 kez podyumda yer aldı.

Ralli kazasında ölümden döndü

Kubica'nın kariyeri, 2011 sezon öncesi testlerinin en hızlısı olduktan günler sonra geçirdiği ralli kazasının ardından tamamen değişti.

Polonyalı pilot, 6 Şubat 2011'de İtalya'nın Savona kentinde katıldığı Ronde Di Andora Rallisi'nde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kubica'nın 2. etapta kontrolünü kaybettiği araç, bir kilisenin duvarına çarptı ve yol kenarındaki bariyerlere ortadan saplandı.

Araçta bir saatten uzun süre sıkışık halde kalan Kubica'nın, vücudunun sağ tarafında birçok kırık olduğu, çok yönlü travma geçirdiği ve iç organ yaralanmalarının bulunduğu açıklandı.

Hastaneye geldiğinde hayati tehlikesi bulunan ve 7 saatlik operasyon sonucunda sağ eli kurtarılan pilot, daha sonra omzundan, bacağından ve dirseğinden ameliyat edildi.

24 Nisan 2011'de taburcu edilen Kubica'nın sağ bacağı, rehabilitasyon sürecinde bir kez daha kırıldı. Kırığın, Ocak 2012'de buzda kayıp düşmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yarışma isteğinden bir şey kaybetmedi

Kubica, sağ el bileğinde hareket kısıtlanması ve sağ elini sıkamamasına sebep olan kazaya rağmen yarışma arzusundan bir şey kaybetmedi. Polonyalı sürücü, Eylül 2012'de İtalya'daki Ronde Gomitolo di Lana Rallisi ile otomobil yarışlarına döndü.

2013'te Mercedes Formula 1 Takımı'nın simülatörünü kullanmaya başlayan Kubica, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ve Avrupa Ralli Şampiyonası'na (ERC) katıldı. Aynı yıl WRC-2 kategorisinde şampiyon olan Polonyalı pilot, sonraki 2 sezonda da ralli yarışlarında mücadele etti.

Kubica, 2016 ve 2017'de ise dayanıklılık yarışlarında GT3 ve prototip sınıflarında piste çıktı. Renault takımının Ocak 2017'deki testlerinde uzun zaman sonra F1 aracının kokpitine oturan Kubica, 2018'de Williams-Mercedes'in test pilotu olarak Formula 1'de göreve başladı.