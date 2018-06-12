Ayyıldız Spor Kompleksine ilk kazma vuruldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde 70 dönümlük bir alana yapılacak Ayyıldız Spor Kompleksi'nde çalışmalara başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in girişimleri sonucu yapımına karar verilen Ayyıldız Spor Kompleksi, Ayyıldız Mahallesi'ndeki 70 dönümlük alana yapılacak.

Spor kompleksini yapacak yüklenici firmanın ilk kazmayı vurduğu projede, stadın yapılacağı alanın iş makineleriyle açılmasına başlandı.

Pursaklar Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteğinde, hafriyat çalışmalarının ardından temeli atılacak spor kompleksinin bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Gençleri spora yönlendirip kötü alışkanlıklardan koruyacak kompleks, 70 dönüm arazide inşa edilecek.

Birer tane 2 bin 200 kişi seyirci kapasiteli sentetik stadyum, yarı olimpik yüzme havuzu ve 10 spor salonu büyüklüğünde olacak tesisteki sporcu fabrikasında, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando ve güreş yapılabilecek antrenman salonları olacak.