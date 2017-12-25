Aytemiz Alanyaspor'da Susic ile yollar ayrıldı

ANTALYA(AA) - Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Susic ve ekibiyle bugün öğle saatlerinde durum değerlendirmesi yaptıklarını ve karşılıklı anlaşarak bir karar verdiklerini söyledi.

Sözleşme karşılıklı feshedildi

Çavuşoğlu, "Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek." diye konuştu.

Futbolda ayrılıkların olabildiğini bunun futbolun doğasında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kulübe hizmetlerinden dolayı Susic'e teşekkür etti.

Susic: Çok mutlu zaman geçirdim

Susic ise son dönemde kötü bir seri yaşadıklarını, bundan dolayı da bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Sonuçta böyle bir karar aldık. Herkesten ve her şeyden önce Alanyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu zaman geçirdim, çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.