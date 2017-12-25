Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Aytemiz Alanyaspor'da Susic ile yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:06
Aytemiz Alanyaspor'da Susic ile yollar ayrıldı
banner230

ANTALYA(AA) - Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Susic ve ekibiyle bugün öğle saatlerinde durum değerlendirmesi yaptıklarını ve karşılıklı anlaşarak bir karar verdiklerini söyledi.

Sözleşme karşılıklı feshedildi

Çavuşoğlu, "Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek." diye konuştu.

Futbolda ayrılıkların olabildiğini bunun futbolun doğasında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kulübe hizmetlerinden dolayı Susic'e teşekkür etti.

Susic: Çok mutlu zaman geçirdim

Susic ise son dönemde kötü bir seri yaşadıklarını, bundan dolayı da bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Sonuçta böyle bir karar aldık. Herkesten ve her şeyden önce Alanyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu zaman geçirdim, çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim