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Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi

Antalya ekibi, ligin deneyimli teknik adamlarından Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı.

27 Şubat 2018 Salı 16:58
Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bakkal, sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı.

Deneyimli teknik adam, törende yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un hücumda üretken bir takım olduğunu aktararak, "Bu üretkenlik bize pozitif dönecek. Biraz ufak tefek oynayışlar yaparak eski gücümüze geleceğimize olan inancımı paylaşmak istiyorum. Bundan önceki hocama da teşekkür ediyorum. Bizimle her şeyi paylaştı. Burada pozitif bir ortam var. Belki çok kısa süreli ve zor geçecek. Fakat iyi olacağı umudumuz var. Herkes için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek umuduyla hocamıza hoş geldin diyorum"

Mesut Bakkal, taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Bakkal ile yeni bir yola çıktıklarını belirterek, "Ligde daha 11 maç var. İnşallah sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek umuduyla hocamıza hoş geldin diyorum." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Kurt

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Spor
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