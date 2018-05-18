Aytemiz Alanyaspor sezonu 3 puanla kapattı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

İlk yarı

12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Doukara'nın içeriye gönderdiği topu kontrol eden Jevtovic, şutunu çekti. Savunmadaki Barış Başdaş'a da çarpan top, filelerle buluştu: 0-1

21. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı korneri kullanan Villafanez, ceza alanına ortasını yaptı. Sağ tarafta topu kontrol eden Barış Başdaş'ın ortasında iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Filipe Augusto, topu sağ kanattan içeriye sokulan Douglas'a çıkardı. Rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Douglas'ın vuruşunda, Djourou kayarak topa müdahale etti.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında Douglas, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1

Maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Antalyaspor'da Nazım Sangare, sağ kanatta iki rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi. Bu futbolcunun ceza yayına doğru çıkardığı topa Danilo'nun sert vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.



58. dakikada Villafanez'in pasında Filipe Augusto, bekletmeden meşin yuvarlağı Douglas'a çıkardı. Ceza alanında kaleci Ozan Evrim Özenç ile karşı karşıya kalan Douglas'tan önce Ozan Evrim Özenç parmaklarının ucuyla topa dokunarak gole izin vermedi.



62. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca, Antalyaspor ceza yayı üzerindeki Villafanez'e topu çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



69. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşu Filipe Augusto kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine gönderdiği topa kafayı vuran Douglas, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1



90. dakikada Antalyaspor'dan Maicon'un ceza alanı dışından şutunda, savunmaya çarpan top, Doukara'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2



Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.