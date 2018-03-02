Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, "Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan iyi bir takımı ama düşüncem, Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 20:02
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
banner230

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, rakiplerini yenebilecek güçte olduklarını söyledi.

Kaleci Haydar Yılmaz, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade etti.

Takımla çalışmalara başladığını anlatan Haydar, Gençlerbirliği maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Haydar, "Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan iyi bir takımı ama düşüncem, Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz. Çünkü takımımızda çok iyi ayaklar var. Hücuma iyi ve çabuk çıkıyoruz. Onun için Gençlerbirliği'ni yenmeye gidiyoruz. Bu maçı alacak güçteyiz, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." diye konuştu.

"Hocanın söylediklerini asgari düzeyde dahi yapabilirsek Gençlerbirliği'ni yeneriz"

Gençlerbirliği maçını çıkış maçı olarak değerlendirdiklerini anlatan Haydar, yeni teknik direktörlerinin de kendilerine ekstra katkısının olacağını aktardı.

Yeni teknik direktörleriyle frekanslarının tuttuğuna değinen Yılmaz, "Kısa sürede takım hakkında iyi değerlendirmelerde bulundu. Bize güzel şeylerden bahsetti. Hocanın söylediklerini asgari düzeyde dahi yapabilirsek Gençlerbirliği'ni yeneriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketiyle başlayan idmanda futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular taktik çalışması yaptı.

İdmana sakatlığı süren Berkan Emir katılmadı.

Muhabir: Mustafa Kurt

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim