Ayhancan Güven'den tarihi başarı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Spor Toto tarafından desteklenen milli sporcu Ayhancan Güven, Fransa Paul Ricard Pisti'nde çifte şampiyonluk kazandı.

Fransa'da dün koşulan ilk yarışı kazanarak 2018 Porsche GT3 Cup Benelux şampiyonu olan Güven, bugünkü Porsche Carrera Cup Fransa yarışını da ilk sırada tamamladı.

Şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot

Benelux kupasının ardından Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluk kupasını da kazanan Ayhancan Güven, 1987 yılından bu yana yapılan dünyanın en prestijli ve en çekişmeli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, imkan verilmesi halinde Türk gençlerinin önemli başarılar kazanabileceğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul