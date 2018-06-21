SAMARA (AA) - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

37. dakikada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.



Muhabir: Serhat Bağbars