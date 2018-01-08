Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu ve Cem İlkel elemelerde mücadele edecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:53
Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi
banner230

ANKARA

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 4 Türk tenisçi yer alacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu ve Cem İlkel eleme mücadelesi verecek.

Güncellenen dünya sıralamasında kadınlarda 156. basamakta yer alan Çağla, geçen yıl doğrudan ana tablodan katıldığı Avustralya Açık'ta, bu kez elemelerde ter dökecek. Çağla, 2013 ve 2015 Avustralya Açık Elemeleri'nde final turuna kadar ilerlemişti.

Başak tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak

En parlak sezonunu geride bırakan Başak Eraydın, 2016 Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın ardından 2017 Avustralya Açık'a da katılacak. Başak, böylece tüm grand slam turnuvalarında yer almış olacak. Kadınlarda dünya 172 numarası olan milli tenisçi, grand slam kariyerinin ilk ana tablosunu hedefliyor.

İpek Soylu bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

Bir diğer milli raket İpek Soylu, üçüncü kez elemelerde mücadele edeceği Melbourne Park'ta, ana tabloya kalarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Klasmanın 203. basamağındaki İpek, son olarak ABD Açık'ta elemeleri aşmayı başarmıştı.

Avustralya Açık Elemeleri vizesini son anda alarak Melbourne'e gitme hakkı kazanan Cem İlkel ise Türkiye'nin erkeklerdeki tek temsilcisi konumunda. Dünya 263 numarası Cem, ilk grand slam turnuvası olan 2017 ABD Açık'ta elemelerin ikinci turunu görmüştü.

Gençlerde Yankı Erel

Organizasyonda Yankı Erel, gençlerde ana tabloda boy gösterecek.

2000 doğumlu Yankı, son yılını geçirdiği gençler kategorisinde ilk ana tabloyu Avustralya'da oynayacak.

Dünya gençler sıralamasının 32 numarası Yankı, geçen sene Wimbledon'da gençler elemelerinde yer almıştı.

Ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta

2018 Avustralya Açık'ta eleme heyecanı 10-13 Ocak, ana tablo heyecanı 15-28 Ocak'ta yaşanacak.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

Anahtar Kelimeler:
Avustralya AçıkBaşak EraydınCem İlkelÇağla BüyükakçayGrand Slamİpek SoyluSporTürk Tenisçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim