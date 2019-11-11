Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

ANKARA (AA) - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Ligin zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında Liverpool, ağırladığı Manchester City'yi 3-1 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 9'a yükseltti. Liverpool, ligdeki yenilmezlik serisini de 29 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Chelsea de Crystal Palace'ı 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde oynadığı Aston Villa mücadelesini 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 12. haftasının ardından 34 puana ulaşan Liverpool, 26 puanlı Leicester City ve Chelsea ile 25 puanlı Manchester City'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada konuk ettiği Celta Vigo'yu 4-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, Eibar deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u 3-1, Sevilla da deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Real Sociedad'ın evinde oynadığı Leganes mücadelesi 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe ise Osasuna ile golsüz berabere kaldı.

La Liga'nın 13. haftası sonunda puanını 25'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Atletico Madrid ve Sevilla bir, Real Sociedad 2 puan geriden takip etti.

Serie A

Juventus, seyircisi önünde çıktığı Milan karşılaşmasını 1-0 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Geriye düştüğü maçta Verona’yı 2-1 yenen Inter, zirveden kopmadı.

Lazio, Lecce'yi 4-2, Cagliari de Fiorentina'yı 5-2 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise Parma deplasmanından 2-0 mağlup döndü.

Serie A'nın 12. haftasını 32 puanla geçen Juventus'u, 31 puanla Inter, 24 puanlı takımlar Lazio ve Cagliari izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında oynadığı Werder Bremen maçını 3-1 kazandı.

Ligin iddialı takımları arasındaki mücadelede Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2, Freiburg da evinde Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup etti.

Hoffenheim da Köln deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

3-3 sonuçlanan Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçında, ev sahibi ekibin formasını giyen Ozan Kabak, bir gol attı.

Bundesliga'nın 11. haftası sonunda 25 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 21 puana sahip ekipler Leipzig, Bayern Münih ve Freiburg, 20 puanlı Hoffenheim takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

Olympique Marsilya ile Olympique Lyon arasındaki maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Marsilya oldu.

Saint-Etienne, deplasmanda oynadığı Nantes müsabakasını 3-2 kazandı. Angers ise konuk olduğu Reims ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'de 13. haftanın ardından puanını 30'a çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 22, Angers ve Saint-Etienne 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.