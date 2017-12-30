banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray

1955 ile 2017 yılları arasında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden en başarılı takımlar listesinde Galatasaray, 20'ncilik elde etti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:16
Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray
banner230

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı kulüplerinin listesinde Galatasaray, ilk 20'de yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listede, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna 1955 ile 2017 yılları arasında katılan en başarılı kulüpler açıklandı.

Takımların kazandığı ve kaybettiği maç sayısı, katıldıkları turnuvalar, elde ettiği kupalar, attıkları ve yedikleri gol sayısına göre belirlenen listede İspanya temsilcisi Real Madrid, en başarılı kulüp oldu.

En başarılısı Galatasaray

Listede en başarılı Türk takımı ise 20'ncilik elde eden Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 24 kez katılım gösterdiği organizasyonda 163 maçta 56 galibiyet, 40 beraberlik ve 67 yenilgi alırken, attığı 207 gole karşılık kalesinde 250 gol gördü.

Listede yer alan diğer Türk takımları ise Fenerbahçe (47), Beşiktaş (51), Trabzonspor (113), Medipol Başakşehir (302), Sivasspor (374) ve Bursaspor (433) oldu.

Listenin ilk 10'unda yer alan takımlar şöyle:

1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Barcelona

4- Manchester United

5- Juventus

6- Milan

7- Benfica

8- Porto

9- Liverpool

10- Arsenal

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim