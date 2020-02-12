Avrupa şampiyonu milli sporcu İpek Çiğdem, aktif spor hayatını sonlandırdı

Nevşehir’de 5 yaşında tekvandoya başlayan ve 20 yaşına kadar 75 madalya kazanan milli sporcu İpek Çiğdem, aktif spor hayatını sonlandırdı.

Nevşehir’de tekvando ile 5 yaşında tanışan ve o günden bugüne sayısız il ve Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcu İpek Çiğdem, madalyaları arasında Avrupa şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü ve dünya ikinciliği bulunmasının ardından aktif spor hayatını bıraktı. Milli sporcunun aktif spor hayatını sonlandırdığını ise antrenör Recep Işık açıkladı. Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir yıldız spor dünyasından kaydı dedi.

Işık yaptığı paylaşımda, “Nevşehir’imizin milli sporcusu 2 defa Avrupa şampiyonu, Universiyat’ta dünya ikincisi, Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü, İslam Oyunları üçüncüsü birçok uluslararası turnuvalara damga vurarak şampiyon olan ve 9 defa Türkiye şampiyonu olmuş gururumuz İpek Çiğdem aktif sporu bırakma kararı aldı. Sporcu olarak Türk tekvandosuna damgasını vuran evladıma bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim. Her zaman bir baba bir abi ve bir hocası olarak yanında olacağım. Yolun ve bahtın açık olsun güzel kızım” ifadelerini kullandı.