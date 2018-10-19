"Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduğumuza inanıyorum"





ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, Rusya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda sporcularının başarılı performans ortaya koyduğunu söyledi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Kız Milli Takımı'ndaki 6 sporcunun 4'ünün madalya kazandığını hatırlattı.

Sporculardan ikisinin de çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiğini belirten Çınar, "+80 kiloda Büşra Işıldar altın, 46 kiloda Gamze Soğuksu gümüş, 63 kiloda Rümeysa Ataş ile 75 kiloda Duygu Öztürk bronz madalya aldı. 48 kiloda Melikenur Güneş ve 80 kiloda Sena Kocaoğlu da çeyrek finalde elendi." diye konuştu.

Yıldız Boks Milli Takımı'ndan, 2020 Olimpiyatları'na aday gösterilen Busenaz Sürmeneli ve Esra Yıldız gibi sporcular yetiştiğine dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"Rusya'daki şampiyona, 2018 yılı içinde bizim için son müsabakaydı. 2019 yılında dünya ve Avrupa şampiyonaları yapılacak. 2018 yılını 4 madalya ile kapatmış olduk. Şampiyonaya tek bir kampla katılma fırsatı bulduk. Sporcular elinden gelen en iyi mücadeleyi verdi. Ülkelerin hepsi madalya için, şampiyon olmak için geliyor. O ülkelerin arasından sıyrılıp başarılı olduğumuza inanıyorum. Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç de gerçekten Türk boksunun altyapısına önem veriyor, geleceğin olimpiyatlarında madalya almamız için buralardan temel atıyor."







