Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen'in hedefi olimpiyat madalyası

İSTANBUL(AA) - İspanya'da 1 Aralık'ta koşulan Valencia Maratonu'ndaki 2.04.16'lık derecesiyle, 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a ait Avrupa rekorunu kıran milli atlet Kaan Kigen Özbilen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Avrupa atletizm tarihinin bir parçası olmaktan çok mutluyum." diyen Kaan Kigen Özbilen, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmaya devam ettiğini anlatırken, "Dünya rekorunun sahibi Eliud Kipchoge benim antrenman partnerim ve bu sonucu bekliyordum. Aslında daha önce de bu başarı gelmeliydi. Geçen Dünya Şampiyonası öncesi ayak parmağım kırıldı ve 6 hafta antrenman yapamadım. Bu nedenle madalya kazanma şansını kaçırdım." ifadelerini kullandı.

Bu kadar hızlı koşabilmesinin sırrına değinen Özbilen, "Büyük bir kısmı genetik faktörlere bağlı. Onun dışında genç atletlerin doğru bir branşa yönelmesi gerekiyor ve sonuç gösteriyor ki maraton da benim için en doğru branş." diye konuştu.

"2 bin lira destek ile Avrupa rekoru bekleyemezsiniz"

Türk atletizmini yorumlayan Özbilen, "Türkiye'de gördüğüm sorun, genç yeteneklerin belirlenmesi konusu ve atletleri destekleyen kulüpler ile verilen desteklerin çok az olması. Genç atletleri aylık yaklaşık 2 bin lira ile destekleyerek, ileride Avrupa rekoru kırmasını bekleyemezsiniz." saptamasını yaptı.

Avrupa rekoru sonrasında kendi adına dünya rekoru kırmanın kolay olmadığını kaydeden Özbilen, "Elbette elimden geleni yapacağım. Hedeflerimi basamak basamak belirliyorum. Şimdiki hedefim, 2.04 altında koşarak Tokyo'da olimpiyat madalyası kazanmak olacak." değerlendirmesinde bulundu."Türk vatandaşı olmak için para veya bir söz almadım"

Kenya kökenli bir atlet olarak Türkiye için koşma sürecini anlatan Özbilen, şunları söyledi:

"Türk bayrağı altında koşmaktan çok memnunum. Türk vatandaşı olmak için para veya bir söz almadım. Önder Özbilen, Kenya'da genç yetenekleri seçiyordu ve onu ikna etmek bir yılımı aldı. Hala büyük hedeflerim var. Hayallerimin ardından koşmaya devam edeceğim. Avrupa'da en iyi olmak, sadece bizim inandığımız bir hayaldi. Şimdi ise olimpiyat madalyası hayalimizin peşinden koşacağız."

"Bolu ve Erzurum antrenman yapmak için en iyi lokasyonlar"

Türkiye'de ve yurt dışında antrenman yaparak maratonlara hazırlanan Özbilen, "Türkiye'de yaz döneminde Bolu ve Erzurum antrenman yapmak için en iyi lokasyonlar. Kış döneminde ise en iyi maratoncular ılıman iklime sahip Kenya ya da Meksika'da antrenman yapıyor." şeklinde görüş belirtti.

Sağlıklı beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Özbilen, "Türk mutfağını çok beğeniyorum. Tas kebabı ve tantuni çok güzel. Asitli içecekleri hiç içmiyorum. Fast food tarzı hazır yemeklerden ve abur cuburdan uzak duruyorum. Doğal besinler tüketiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.