Atlı okçulukta final heyecanı yaşanacak





ANKARA (AA) - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı Denizli'de yaşanacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda finaller, 22-23 Eylül tarihlerinde Denizli'de gerçekleştilecek.

Denizli Türk Sporları Kompleksi'nde düzenlenecek finallerde 22 ilden 50'yi aşkın sporcu mücadele edecek.





- Niğde'de uluslararası şalvar güreşi şampiyonası





Öte yandan, Şehit Ömer Halis Demir Uluslararası Şalvar Güreşi Şampiyonası Niğde'de düzenlenecek.

5 Şubat Stadı'nda 15 Eylül'de düzenlenecek organizasyona 5 ülkeden yaklaşık bin sporcu katılacak. Müsabakaların bir başka ayağı Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Şalvar Güreşi Turnuvası da Batıpark Çim Sahası'nda yapılacak.