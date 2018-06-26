Atiker Konyaspor'un kamp programı belli oldu

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kamp programı belli oldu.Atiker Konyaspor'un kurumsal iletişiminden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına...

Atiker Konyaspor'un kamp programı belli oldu
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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kamp programı belli oldu.

Atiker Konyaspor'un kurumsal iletişiminden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazar günü Kayacık Tesisleri'nde başlayacaklarını, 3 Temmuz Salı gününe kadar da çalışmaları Konya'da sürdüreceklerini belirtti.

Çınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk olarak teknik heyetimiz ve futbolcularımız sağlık kontrolünden geçecek. Takımımız çalışmalarına 3 Temmuz’a kadar Konya’da devam edecek. 3-16 Temmuz tarihlerinde Bolu-Gerede'de 1. etap hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. İlk etap sonrası futbolcularımıza kısa süreli izin verilecek. İznin ardından Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Hollanda'da devam edecek. İkinci etap hazırlık kampı çalışmalarımız ise 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da yapılacak. Takımımızın verimli bir sezon başı kampı geçirebilmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kazasız, belasız, sakatlık sorunu yaşamadan kampımızı bitirip, lige hazır hale gelmek istiyoruz."

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