Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hollanda kampında yapacakları hazırlık maçlarında tempoyu arttırıp Spor Toto Süper Lig'e hazır bir şekilde girmek istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Arnhem kentindeki kampta Ajax'la oynadıkları ve 1-0 kazandıkları hazırlık maçında takımın eksiklerini gördüklerini ifade etti.

Maçta, başından sonuna kadar mükemmel oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Mücadele etmemiz gereken yerde, mücadele ettik. Gayet iyi pozisyonlar da yakaladık. Tabii ki pozisyonlar da verdik. Çünkü iyi bir takımla oynadık. Hazırlık dönemi olarak da çok güzel bir maçtı. Sonuçtan çok yaptığımız işler önemliydi. Çok güzel şeyler yaptık. Takımdaki arkadaşlarımdan memnunum. Maçta hemen hemen tüm arkadaşlarımıza şans verdik. Bolu'da nasıl mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdiysek burada da aynı şekilde devam ediyor. Burada oynayacağımız iki hazırlık maçımız var. Onlarda da maç tempomuzu biraz daha arttırıp lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı futbolculardan Ferhat Öztorun ise "Önemli olan lige en iyi şekilde hazırlanmak. Eksiklerimizi görüp üzerine gideceğiz. En iyi şekilde lige başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.